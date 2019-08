In Berlin hat die rot-rot-grüne Koalition die Pläne für einen Mietendeckel abgeschwächt.

Wie die Stadtentwicklungssenatorin Lompscher von der Linken mitteilte, einigten sich die Regierungspartner auf Änderungen an ihrem ursprünglichen Vorschlag. Demnach sollen die Mietobergrenzen in den nächsten fünf Jahren bei zwischen 5 Euro 95 und 9 Euro 80 liegen. Lompscher hatte zunächste eine Obergrenze von knapp 8 Euro vorgesehen. Dies war innerhalb der Koalition auf Bedenken gestoßen und bei der Opposition auf Ablehnung.



Mit dem Mietendeckel will der Senat der Hauptstadt die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung.