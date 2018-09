Für polnische Obdachlose in Berlin gibt es ab Anfang September Hilfe aus dem eigenen Land.

Ein polnischer Sozialarbeiter und ein ehemals von Obdachlosigkeit betroffener Pole seien gemeinsam auf den Berliner Straßen unterwegs, teilte Polens Botschaftsrat Marcin Jakubowski mit. Ihr Ziel sei es, polnische Obdachlose in der Hauptstadt zur Rückkehr in ihre Heimat zu motivieren.



Die beiden Mitarbeiter gehören zur Hilfsorganisation Barka, die unter anderem mit der Berliner Stadtmission kooperieren will. Barka habe in Polen und im Ausland bereits lange Erfahrungen mit Obdachlosenarbeit, führte Jakubowski aus. Rund 10.000 Polen aus Irland, Großbritannien und den Niederlanden hätten das Rückkehr-Angebot in ihre Heimat bisher angenommen.



Nach Angaben der Stadtmission sind Polen die mit Abstand größte Gruppe unter Berlins Obdachlosen aus dem Ausland. Zuletzt gab es häufiger Diskussionen über Konkurrenzdruck und Neid unter deutschen und ausländischen Betroffenen sowie Flüchtlingen.