Bund und Länder haben ein Maßnahmenpaket angekündigt, um den stockenden Ausbau der Windenergie wieder anzutreiben.

Nach einem Spitzentreffen von Politik und Branchenverbänden in Berlin sagte Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Ziel sei ein großer nationaler Konsens. Dafür werde man in den kommenden Wochen die dafür wichtigen Punkte erarbeiten, kündigte der CDU-Politiker an. Wirtschafts- und Umweltverbände hatten im Vorfeld ein gemeinsames Konzept für einen raschen Ausbau der Windenergie vorgelegt.



Hintergrund ist, dass dieser an Land im ersten Halbjahr fast zum Erliegen gekommen ist. Ein Grund dafür ist der Widerstand von Bürgerinitiativen und Kommunen gegen die Windräder. Zudem werden kaum noch neue Flächen ausgewiesen. Befürchtet wird, dass ohne einen stärkeren Ausbau der Windkraft die Klimaschutzziele nicht erreicht werden können.