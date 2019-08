In Berlin sind an diesem Wochenende erneut mehrere Autos angezündet worden.

Insgesamt vier Fahrzeuge seien in den Nächten auf Samstag und Sonntag durch Feuer zerstört worden, teilte die Polizei mit. Damit seien in diesem Jahr bereits mehr als 320 Autos in Berlin abgebrannt. Die Ermittler vermuten beim überwiegenden Teil der Taten keine politischen Motive. Auch bei den aktuellen Fällen gebe es keine entsprechenden Hinweise, sagte ein Polizeisprecher dem Deutschlandfunk.