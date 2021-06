Zur Durchführung der geplanten Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude an der Rigaer Straße 94 in Berlin hat die Polizei eine Eingangstür aufgebrochen.

Die Beamten waren mit Ramme, Trennschleifer und Kettensäge im Einsatz, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Zuvor hatte es Gespräche zwischen Anwälten der linksradikalen Bewohner, dem Brandschutzprüfer und der Polizei gegeben. Die Verhandlungen seien ohne Ergebnis geblieben, hieß es. Die Bewohner wollten nur den Brandschutzexperten alleine ohne Polizei ins Haus lassen. Rund um die Rigaer Straße seien 350 Polizisten im Einsatz. Gestern hatten rund 200 Linksradikale die Beamten angegriffen. Etwa 60 von ihnen wurden den Angaben zufolge verletzt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.