In Berlin ist die Polizei bei der Aufklärung linksextremistischer Brandanschläge auf Autos bisher fast immer gescheitert.

Wie die rot-rot-grüne Landesregierung auf Anfrage der CDU-Fraktion mitteilte, wurden in den vergangenen sechs Jahren von 125 solcher Anschläge nur ein Verdächtiger aus der linksradikalen Szene ermittelt. Dieser soll ein Auto in Neukölln angezündet haben. Ein Polizeisprecher ergänzte, im vergangenen Jahr habe es insgesamt 382 Fälle von Brandstiftungen an Autos gegeben. Davon seien 44 Fälle als politisch motiviert eingestuft und 40 davon mutmaßlich von Linksextremisten verübt worden. Ziele waren den Angaben zufolge häufig Autos und Transporter bestimmter Firmen aus den Bereichen Immobilien, Rüstung, Telekommunikation oder von der Deutschen Bahn.



Die Berliner CDU warf der Koalition vor, keine klare Strategie zu haben, um linksextremistische Brandstiftungen zu unterbinden. Die Zerstörungs- und Gewaltbereitschaft der linken Szene bedrohe die Gesellschaft so stark, dass der Verfassungsschutz sie deutlich stärker beobachten müsse.

Deutlich höhere Aufklärungsquote bei nicht-politischen Brandstiftungen

Bei den Ermittlungen zu Brandstiftungen aus nicht-politischen Gründen war die Polizei den Angaben der Landesregierung zufolge deutlich erfolgreicher. Hier ermittelte sie zu etwa 1.700 Fällen in sechs Jahren 198 mutmaßliche Täter. Die Motive waren Vandalismus, Versicherungsbetrug, Rache, Geltungssucht oder Frustration. Die meisten Autos wurden in Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg angezündet.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.