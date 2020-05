In Berlin ist am frühen Abend eine nicht genehmigte Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen aufgelöst worden.

Bis zu 400 Menschen versammelten sich vor dem Reichstag, wie die Polizei mitteilte. Sie seien offenbar einem Aufruf in den sozialen Medien gefolgt. Bei der Demonstration wurde nach ARD-Angaben ein Mitglied eines Kamerateams getreten. Die Polizei habe sofort reagiert und den Angreifer festgenommen. Dem Team gehe es gut, twitterte das Hauptstadtstudio.



Bereits am 1. Mai war in Berlin ein ZDF-Team attackiert worden. Die Bundesregierung hatte die Tat scharf verurteilt. Über die Täter ist noch nichts bekannt. Es wird aber vermutet, dass sie aus dem linken Spektrum kommen könnten.