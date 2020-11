Die Demonstration in Berlin-Mitte gegen die Corona-Politik der Bundesregierung wird von der Polizei aufgelöst. Der Versammlungsleiter erklärte die Kundgebung am Brandenburger Tor für beendet. Die Polizei begründete die Auflösung mit zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Schutzvorschriften.

So seien Mindestabstände nicht eingehalten worden, und viele Teilnehmer hätten keine Mund-Nase-Bedeckungen getragen. Die Polizei drohte mit dem Einsatz von Wasserwerfern, sollten die Demonstranten nicht gehen. Mehreren Nachrichtenagenturen zufolge wurden bereits Menschen damit besprüht.



Allein am Brandenburger Tor hatten sich am Vormittag nach Polizeiangaben 5.000 bis 10.000 Menschen versammelt. Weitere 1.000 Demonstranten sind an der Marschallbrücke zusammengekommen. Nahe dem Reichstagsgebäude ließ die Polizei Wasserwerfer vorfahren. Mehr als 2.000 Polizisten sind im Einsatz, auch aus anderen Bundesländern. Kundgebungen innerhalb der Bannmeile um den Bundestag waren bereits im Vorfeld verboten worden. Anlass der Demonstrationen sind die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz, über die der Bundestag heute abstimmt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.