Die Demonstration in Berlin-Mitte gegen die Corona-Politik der Bundesregierung wird von der Polizei unter dem Einsatz von Wasserwerfern aufgelöst.

Die Stimmung ist laut Korrespondentenberichten agressiv. Die Polizei twitterte, Beamte seien mit Flaschen, Steinen und Böllern beworfen sowie mit Pfefferspray angegriffen worden. Neun von ihnen wurden demnach verletzt. Es gab rund 100 Festnahmen. Ein großer Teil der Demonstranten weigert sich weiterhin, den Versammlungsort am Brandenburger Tor zu räumen.



Die Polizei begründete die Auflösung der Kundgebung mit zahlreichen Verstößen von Teilnehmern gegen die Corona-Schutzvorschriften. So seien Mindestabstände nicht eingehalten worden, und viele der Demonstranten hätten keine Mund-Nase-Bedeckung getragen.



Zu der Kundgebung hatten sich am Vormittag nach Polizeiangaben mehrere tausend Menschen versammelt. Weitere 1.000 Demonstranten kamen an der Marschallbrücke zusammengekommen. Mehr als 2.000 Polizisten sind im Einsatz, auch aus anderen Bundesländern. Anlass der Demonstrationen sind die Änderungen am Infektionsschutzgesetz.

18.11.2020