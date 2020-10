In Berlin hat die Polizei am Abend eine Party mit etwa 600 Gästen aufgelöst.

Bei der Veranstaltung in der Alten Münze sei für die vielen Teilnehmer zu wenig Platz gewesen, teilte die Polizei mit. Die Veranstalterin müsse mit einem Verfahren wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung rechnen.



Für heute sind in der Hauptstadt wieder mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen geplant. Zu einer Protestaktion der Initiative "Querdenken" am Abend im Tiergarten erwarten die Veranstalter 10.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.