In Berlin hat die Polizei die Straßenblockade durch Umweltschützer am Großen Stern im Tiergarten geräumt.

Der Verkehr sollte anschließend wieder freigegeben werden. Anhänger der Klimaschutzbewegung "Extinction Rebellion" hatten die Zufahrtsstraßen an der Siegessäule besetzt. Außerdem blockierten sie die Berliner Mühlendammbrücke; auch hier begann die Polizei mit der Räumung. Im Laufe des Tages soll es nach Angaben der Aktivisten auch Aktionen auf dem Kurfürstendamm geben.



Seit Montag gehen Anhänger von "Extinction Rebellion" in zahlreichen Ländern auf die Straße. In den kommenden beiden Wochen sind Proteste in rund 60 Städten weltweit geplant. In London wurden seit Beginn der Demonstrationen etwa 470 Menschen vorübergehend festgenommen.