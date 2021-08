Die Berliner Polizei rechnet trotz des Verbots zahlreicher Demonstrationen gegen die Corona-Politik mit Protesten an diesem Wochenende.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass eine Vielzahl von Menschen dem Verbot nicht folgten, sagte ein Polizeisprecher. Man werde die Versammlungsverbote durchsetzen. Insgesamt würden mehr als 4.200 Polizisten eingesetzt.



Untersagt wurden zunächst 13 Demonstrationen. Gegen die Entscheidungen waren mehrere Eilanträge eingereicht worden. Das Verwaltungsgericht gab einem davon statt und kippte das Verbot für eine Versammlung mit je 500 zu erwartenden Teilnehmern am Samstag und Sonntag. Die übrigen Verbote wurden bestätigt.



Vor einem Jahr, am 29. August, hatten in Berlin zehntausende Menschen demonstriert. Dabei durchbrachen Demonstranten am Reichstagsgebäude eine Absperrung und besetzten kurz eine Treppe vor einem Eingang.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.