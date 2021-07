Die Berliner Polizei hat zwölf für das Wochenende geplante Demonstrationen und Versammlungen verboten.

Wie ein Sprecher mitteilte, ist darunter auch ein Protestzug der Initiative "Querdenken 711", zu der 22.500 Menschen angemeldet worden waren. Zur Begründung hieß es, die Verbote beträfen Versammlungen, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer regelmäßig gesetzliche Regelungen etwa zum Infektionsschutz nicht akzeptierten - und deren Verantwortliche zumindest in Teilen nicht willens oder in der Lage seien, bei entsprechenden Verstößen gegenzusteuern.



Der Sprecher der Initiative "Querdenken 711", Ballweg, kündigte juristische Schritte durch alle Instanzen an.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.