Nach dem Verbot zweier großer Kundgebungen zur Corona-Politik in Berlin hat die Polizei größere Versammlungen verhindert. Die Beamten sperrten das Brandenburger Tor, die Siegessäule sowie die Straße des 17. Juni und stoppten Reisebusse.

Am Potsdamer Platz und im Tiergarten wurden die Menschen per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten. Die Polizei teilte auf Twitter mit, bis 16 Uhr habe es etwa 200 Platzverweise und Überprüfungen der Personalien gegeben, etwa die Hälfte davon wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.



Darüber hinaus wurden für den Nachmittag Kundgebungen in Berlin zum israelisch-palästinensischen Konflikt angekündigt, allerdings in wesentlich kleinerem Umfang, als es zunächst geplant war.

