Berlins Polizeipräsidentin Slowik hält das umstrittene Landesantidiskriminierungsgesetz für überflüssig.

Schon früher seien Beschwerden über diskriminierendes Verhalten möglich gewesen, sagte sie dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Viele Polizistinnen und Polizisten empfänden das Regelwerk als Misstrauensvotum. Es werden deren Arbeit zudem aufwendiger machen und zu mehr Diskussionen in alltäglichen Kontrollsituationen führen, betonte Slowik. So werde man etwa künftig jeden Einsatz noch genauer dokumentieren müssen. Darüber hinaus gab Berlins Polizeipräsidentin zu bedenken, dass nun auch Clan-Mitglieder das Gesetz testen und reflexhaft den Vorwurf der Diskriminierung erheben würden.



Das Antidiskriminierungsgesetz soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft durch Behörden schützen. Darüber hinaus soll Klagen erleichtern, wenn sich Menschen von Polizisten oder anderen Behördenvertretern ungerecht behandelt fühlen.