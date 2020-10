Am neuen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg geht heute der mehrmonatige Probebetrieb zu Ende.

Seit Juni hatten 9.000 freiwillige Test-Passagiere alle Abläufe im neuen Terminal geprobt - von der Ankunft über den Check-In bis zum Gate. Auch die Abläufe auf dem unter dem Flughafen gelegenen Bahnhof wurden getestet. Flughafenchef Lütke Daldrup hat bereits deutlich gemacht, dass die Testläufe keine schwerwiegenden Mängel zu Tage gefördert haben. Der echte Flugbetrieb soll in rund zwei Wochen beginnen.



Der "Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt" - so der vollständige Name - sollte ursprünglich im November 2011 eröffnet werden. Aufgrund zahlreicher Baupannen musste der Termin immer wieder verschoben werden.

