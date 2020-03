Der SPD-Politiker Florian Pronold steht nicht mehr für den Posten des Direktors der Bundesstiftung Bauakademie zur Verfügung.

Hintergrund sind Kontroversen um seine Bewerbung für den Posten, aber auch zeitliche Verzögerungen. Pronold ist derzeit parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Er teilt auf seiner Internetseite mit, er habe den Stiftungsrat gebeten, ihn von seiner "Bereitschaft, das Amt des Direktors auszuüben, zu entbinden". In der Gründungsphase sei aus seiner Sicht eine "volle und zügige Handlungsfähigkeit" der Bauakademie geboten.



Gegen Pronolds Ernennung hatten mehrere hundert Architekten und Museumsfachleute protestiert. Sie kritisierten das Auswahlverfahren als intransparent und stellten die Qualifikation Pronolds für den Posten in Frage. Zwei unterlegene Mitbewerber klagten zudem gegen die Entscheidung für Pronold, was zu einer einstweiligen Verfügung führte. Diese untersagte dem Stiftungsrat, Pronold zum Direktor zu machen.



Pronold selbst schrieb dazu: "In der öffentlichen Debatte ging es leider zu keiner Zeit um Inhalte und Profil der Bauakademie, sondern ausschließlich um Verfahrens- und Personalfragen. Neid und Standesdünkel ersetzen keine konzeptionellen Ideen, sie behindern die schnelle Realisierung des Bauwerks."



Die vom preußischen Baumeister Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) gegründete Akademie soll an ihrem historischen Standort im Zentrum Berlins wiederaufgebaut werden. Ein Ausstellungs- und Forschungszentrum soll sich dort mit Fragen der Architektur und des Städtebaus beschäftigen.