In Berlin haben mehrere tausend Menschen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan demonstriert.

Anlass ist dessen Staatsbesuch in Deutschland. Der Protest stand unter dem Motto "Erdogan not welcome". Auf Transparenten hieß es unter anderem "Keine Waffen für Erdogan". Angemeldet waren 10.000 Teilnehmer, genauere Zahlen der Polizei stehen noch aus. Die Kundgebung verlief bislang friedlich.



Der Besuch des türkischen Präsidenten wird von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Mehr als 4.000 Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz. Am Hotel Adlon, wo Erdogan wohnt, gilt die höchste Sicherheitsstufe. In der Hauptstadt wurden Busse umgeleitet und zahlreiche Straßen gesperrt, etwa im Regierungsviertel, aber auch rund um das Schloss Bellevue. Dort findet heute Abend ein Staatsbankett für Erdogan statt.



Der türkische Präsident war heute auch mit Bundeskanzlerin Merkel zusammengetroffen. Die Pressekonferenz stand zeitweise auf der Kippe. Erdogan drohte offenbar mit Boykott, sollte der regierungskritische, türkische Journalist Can Dündar kommen. Dündar verzichtete dann auf die Teilnahme und sagte später, ihm sei klargeworden, dass Erdogan seine Anwesenheit als Ausrede benutzen könnte, um die Pressekonferenz nicht anzutreten und sich so vor kritischen Fragen zu retten. Der Journalist lebt seit 2016 in Deutschland im Exil. Er hatte einen Artikel über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes nach Syrien veröffentlicht.



Erdogan sagte auf der Pressekonferenz, Dündar gehöre eigentlich in Haft, weil er wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen verurteilt sei. Merkel entgegnete, es sei kein Geheimnis, dass es in diesem Fall eine Kontroverse gebe.



Sie verwies auch auf die anhaltenden Differenzen in den deutsch-türkischen Beziehungen. Es gebe nach wie vor unterschiedliche Auffassungen etwa in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit. Zudem müssten die Fälle der in der Türkei inhaftierten Deutschen schnell gelöst werden. Gleichzeitig betonte Merkel das gemeinsame Interesse an guten Beziehungen zwischen Berlin und Ankara. In diesem Sinne habe man auch über eine verstärkte Kooperation im Bereich der Wirtschaft, Terrorbekämpfung sowie über die hierzulande lebenden Menschen türkischer Herkunft gesprochen.