In Berlin haben Atomkraftgegner an die Reaktorkatastrophe in Fukushima vor zehn Jahren erinnert.

Wie die Polizei mitteilte, demonstrierten vor dem Brandenburger Tor rund 200 Menschen. Dazu aufgerufen hatten verschiedene Umwelt- und Naturschutzorganisationen. Am 11. März 2011 ereignete sich vor der Ostküste Japans ein Seebeben, das schwere Schäden im Atomkraftwerk Fukushima verursachte. In der Folge kam es in mehreren Reaktorblöcken zu Kernschmelzen und dem Austritt von Radioaktivität. Bis zu 150.000 Einwohner der Region mussten das Gebiet vorübergehend oder dauerhaft verlassen.

