Nach der Räumung des besetzten Hauses "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain haben sich rund tausend Menschen zu einem Protestzug versammelt.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit rund 1.900 Beamtinnen und Beamten im Einsatz, um Gewalt zu verhindern. Bisher habe es vereinzelte Flaschenwürfe in Richtung der Einsatzkräfte gegeben, teilte die Polizei auf Twitter mit. Außerdem sei Pyrotechnik abgebrannt worden. Man rechne mit weiteren Aktionen im Zusammenhang mit "Liebig34".



Das Haus an dieser Adresse gilt als ein Symbol der linken Szene; es war am Morgen geräumt worden.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.