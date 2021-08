Ungeachtet eines Demonstrationsverbots haben sich in Berlin tausende Menschen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen versammelt.

Dabei kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Angreifer vorging. Nach Angaben der Berliner Behörden wurden bislang rund 500 Personen festgenommen. Ein Protestzug hatte am frühen Nachmittag die Siegessäule an der Straße des 17. Juni erreicht. Eine dort geplante Kundgebung war gerichtlich untersagt worden. Die Polizei rückte mit Wasserwerfern an.



Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte mehrere geplante Demonstrationen aus dem Kreis der sogenannten "Querdenken"-Bewegung verboten. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass bewusste Verstöße gegen Abstands- und Maskenregeln zu erwarten seien.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.