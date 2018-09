Hunderte Menschen haben nach Polizeiangaben zwischen Reichstag und Kanzleramt gegen stark steigende Mietpreise protestiert.

Die Versammlung stand unter dem Leitspruch "Zusammen gegen Mietenwahnsinn!" Die Organisatoren, darunter der Deutsche Mieterbund, DGB und Sozialverband VdK, forderten eine schärfere Mietpreisbremse, einen besseren Kündigungsschutz und Fördermittel für den Neubau von jährlich mindestens 100.000 neuen Wohnungen mit erschwinglichen Mieten. Am Vormittag übergab das Bündnis eine entsprechende Petition mit mehr als 70.000 Unterschriften am Eingang des Kanzleramts. Adressaten waren der Bundesbauminister Seehofer, Kanzlerin Merkel und an übrigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Wohngipfels der Bundesregierung.