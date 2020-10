In Berlin hat der Prozess um den sogenannten Tiergartenmord begonnen.

Ein 55-jähriger Russe ist vor dem Kammergericht angeklagt, im August 2019 in der Parkanlage "Kleiner Tiergarten" einen Georgier tschetschenischer Abstammung erschossen zu haben. Der Mann war kurz nach der Tat verhaftet worden. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Mord von der russischen Regierung in Auftrag gegeben wurde. Das Opfer galt in Russland offiziell als Terrorist.



Wegen des vermuteten politischen Hintergrunds hatte die höchste deutsche Anklagebehörde die Ermittlungen übernommen. Die Verhandlung wird von einem Staatsschutzsenat des Berliner Gerichts geführt. Für den Prozess wurden verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.