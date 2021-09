Vor dem Berliner Kammergericht hat der Prozess gegen einen Deutschen wegen des Verdachts der Spionage für Russland begonnen.

Dem 56-Jährigen wird vorgeworfen, Grundrisse aus dem Bundestag an den russischen Militärgeheimdienst GRU weitergeleitet zu haben. Er war Mitarbeiter einer für das Parlament tätigen Sicherheitsfirma. Laut der Anklage übergab er im Jahr 2017 eine CD-ROM mit über 300 Grundrissdateien der vom Deutschen Bundestag genutzten Liegenschaften einem Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft in Berlin. Der Fall wird vor einem Staatsschutzsenat des Kammergerichts verhandelt.

