In Berlin ist ein Rabbiner im Beisein seines Kinds antisemitisch bedrängt worden.

Wie die Jüdische Gemeinde zu Berlin mitteilte, wurde Yehuda Teichtal von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt. Teichtal selbst sprach von einer bedrohlichen Situation, vor allem weil er sein Kind dabei gehabt habe. Er hatte zuvor einen Gottesdienst in einer Synagoge im Bezirk Wilmersdorf geleitet. Nach einer Anzeige ermittelt nun die Polizei.



Berlins Regierender Bürgermeister Müller verurteilte den Übergriff. In Berlin könnten alle Bürgerinnen und Bürger gleich welchen Glaubens ihre Religion frei ausüben, heißt es in einer Erklärung des SPD-Politikers. Das zu gewährleisten, sei eine zentrale staatliche Verantwortung. CDU-Fraktionschef Dregger bezeichnete den erneuten antisemitischen Übergriff als Schande. Es müsse nun ein Stoppsignal gesetzt werden. Justizsenator Behrendt von den Grünen äußerte sich ähnlich. Kultursenator Lederer (Die Linke) bekannte sein Solidarität mit Teichtal.

"Wir alle müssen klare Kante gegen Antisemitismus zeigen. Jeden Tag. Überall", twitterte er.

Beratungskreis für Antisemitismusbeauftragten

Das Bundeskabinett in Berlin beschloss heute, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Klein, einen Beratungskreis zur Seite zu stellen. Das Gremium soll aus acht Vertretern von Wissenschaft, Bildungspraxis und Zivilgesellschaft bestehen. Klein erläuterte, die Fachleute verfolgten in ihrer Arbeit jeweils unterschiedliche Schwerpunkte. Diese Vielfalt mache die besondere Qualität des Gremiums aus. Es sei geplant, die Mitglieder des Beratungskreises zwei bis drei Mal im Jahr zu Treffen einzuladen, vorwiegend in Berlin. Die erste Sitzung ist für den 3. September in der Hauptstadt geplant. Die Berater werden ihr Amt ehrenamtlich ausüben.