Rabbiner Yehuda Teichtal kritisiert die Berliner Staatsanwaltschaft, weil sie die Ermittlungen nach einem antisemitischen Angriff auf ihn eingestellt hat.

Vier Zeugen wüssten, wer die Täter seien, hätten sich aber geweigert, eine Aussage zu machen, sagte Teichtal im Tagesspiegel. Es müsse jedoch möglich sein, die Zeugen in die Pflicht zu nehmen oder ihr Schweigen zu bestrafen. Der Schaden sei enorm. Hätte die Staatsanwaltschaft erfolgreich ermittelt, hätte das den Menschen Vertrauen in die Rechtsprechung geben können. Außerdem wäre das eine Botschaft an die Täter gewesen, führte der Berliner Rabbiner aus.



Er war im Juli in Begleitung eines seiner Kinder von Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt worden. Laut Staatsanwaltschaft hätten die Verantwortlichen trotz Handyauswertungen und Zeugenvernehmungen nicht zweifelsfrei festgestellt werden können.



Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen. Bundespräsident Steinmeier hat Teichtal nach dem Übergriff besucht und seine Abscheu über den Angriff zum Ausdruck gebracht.