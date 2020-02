Nach einem spannenden Wahlabend in Hamburg beraten die Parteien in Berlin heute über die Ursachen und Folgen des - immer noch nicht endgültigen - Ergebnisses. Welchen Anteil haben die Bundesparteien gehabt, welchen die Regierungskrise in Thüringen?

Rot-Grün kann in Hamburg mit komfortabler Mehrheit weiterregieren. Die Bundesvorsitzende der SPD, Esken, führt den Sieg ihrer Partei bei der Hamburger Bürgerschaftswahl auf eine "solide Regierungsarbeit" in der Hansestadt zurück. Der Erste Bürgermeister Tschentscher habe eine gute Bilanz vorzuweisen, womit er habe punkten können, sagte Esken im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Wahlkampf sei sehr gut auf die Stadt abgestimmt worden. Grünen-Chefin Baerbock betonte nach dem Erfolg ihrer Partei in Hamburg, die Themen wie "gute Klima- und Verkehrspolitik" hätten sich durchgesetzt.

Die Rolle Thüringens

CDU-Generalsekretär Ziemiak sprach von einem bitteren Tag. Er führte das schlechte Abschneiden seiner Partei auch auf die umstrittene Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zurück. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher räumte eine Mitschuld der Bundesspitze an den deutlichen Stimmverlusten ein. Die Hamburger CDU sei wegen der Situation in Thüringen und in der Bundespartei nicht mit ihren Themen durchgedrungen, sagte Breher im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Auch die stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Beer stellte einen Bezug zur Wahl in Thüringen her. Der Fehler ihrer Partei habe Menschen irritiert, es sei Vertrauen verloren gegangen, sagte Beer im Deutschlandfunk. Sie bedauerte, dass es auch dadurch nicht gelungen sei, im Wahlkampf über Hamburger Themen wie die Verkehrssituation zu sprechen.



Der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottschalk räumte angesichts leichter Stimmverluste Fehler seiner Partei ein. Insbesondere die Veröffentlichung eines sogenannten "Malbuchs", das als rassistisch kritisiert worden war, sei nicht hilfreich gewesen, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Zugleich kritisierte er die Debatte nach dem rassistischen Terroranschlag von Hanau. Vertreter anderer Parteien hatten der AfD geistige Brandstiftung und damit eine Mitschuld an der Tat vorgeworfen.



Die Bundesvorsitzende der Linken, Kipping, begrüßte den leichten Zugewinn der eigenen Partei und betonte, zentrale Botschaft aus Hamburg sei, die Parteien, die im Zweifelsfall für die AfD stimmten, seien abgestraft worden.