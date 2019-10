Ein Einfrieren der Mieten in Berlin für fünf Jahre ist nach Einschätzung eines Rechtsgutachtens im Auftrag der Senatskanzlei mit der Verfassung vereinbar.

Dagegen fehle dem Berliner Senat die Kompetenz, Regelungen zu Mietobergrenzen zu erlassen und Mieten herabzusetzen, argumentiert der ehemalige Staats- und Verwaltungsrechtler Battis. Seine Anwaltskanzlei GSK Stockmann war mit der verfassungsrechtlichen Prüfung des Referentenentwurfs zum Mietendeckel-Gesetz beauftragt worden.



In dem Gutachten heißt es, das auf fünf Jahre befristete Mietenmoratorium sei von der Gesetzgebungskompetenz des Landes für das Wohnungswesen gedeckt. Bei den Mietobergrenzen hält Battis es dagegen unter anderem für notwendig, auch die Lage der jeweiligen Immobilie zu berücksichtigen.



Der Senat will in der kommenden Woche eine Entscheidung über das Mietendeckelgesetz fällen.