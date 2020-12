Zum vierten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz hat der Regierende Bürgermeister Müller der Opfer gedacht.

Den Toten und Verletzten werde ein Moment des Einhaltens, der Besinnung und der Erinnerung geschuldet, erklärte Müller in Berlin. Am 19. Dezember 2016 hatte ein Attentäter einen Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Personen getötet; zudem gab es zahlreiche Verletzte. In der benachbarten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche findet morgen Abend eine ökumenische Andacht statt, in der ebenfalls an die Opfer erinnert wird. Auch soll ein Kranz niedergelegt werden.

