Mit der Ankunft von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner aus Luxemburg ist das Regierungsterminal am neuen Hauptstadtflughafen BER in Betrieb genommen worden.

Ab sofort werden dort alle Flüge des Bundespräsidenten, der Kanzlerin und der Regierungsmitglieder mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr abgefertigt. Außerdem werden auch die Gäste der Bundesregierung aus dem Ausland am neuen Terminal empfangen. In den vergangenen Jahrzehnten starteten und landeten die Maschinen in Tegel, wo künftig nur noch die Hubschrauber der Flugbereitschaft im Einsatz sind.



Heimat-Flughafen der Flugzeuge bleibt zunächst noch Köln/Bonn. Die Flugbereitschaft verfügt über 19 Maschinen unterschiedlichen Typs und drei Hubschrauber für den Personentransport.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.