Nach einem Angriff auf zwei Obdachlose in Berlin hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine einheitliche Registrierung solcher Taten gefordert.

Geschäftsführerin Rosenke sagte der Zeitung "Neues Deutschland", bisher würden Angriffe dieser Art nur allgemein unter Hasskriminalität gespeichert. Zwei Obdachlose waren am Sonntag Abend in Berlin-Schöneweide mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Sie wurden lebensgefährlich verletzt. Der oder die Täter sind nicht bekannt. Am Abend nahmen am Tatort 150 Menschen an einer Mahnwache teil.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.