Vor dem Verwaltungsgericht Berlin hat der Vorsitzende Richter klargemacht, dass er Diesel-Fahrverbote für sinnvoll hält.

In dem Prozess klagt die Deutsche Umwelthilfe, um Verbote in der Hauptstadt durchzusetzen. Richter Marticke sagte in einer Zwischenbilanz kurz vor den Schlussplädoyers, die Belastung der Luft mit Stickoxiden nehme zwar ab. Die Grenzwerte würden aber trotzdem noch nicht eingehalten. Insofern gebe es keinen vernünftigen Zweifel daran, dass Fahrverbote die einzig wirksame Maßnahme gegen die Belastung seien.



Marticke nannte als betroffene Straßenzüge unter anderem die Leipziger Straße und die Friedrichstraße. Ein Urteil könnte noch am Nachmittag erfolgen. Die Deutsche Umwelthilfe hat in zahlreichen deutschen Städten Klage eingereicht, um Fahrverbote für Dieselautos zu erstreiten.