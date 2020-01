Israels Staatschef Rivlin ist zu einem zweitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen.

Er landete am Abend gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier in Berlin. Beide kamen aus Polen, wo sie an der Gedenkfeier anlässlich der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren teilgenommen hatten. Rivlin und Steinmeier wollen heute mit Schülern des jüdischen Gymnasiums in Berlin diskutieren. Zudem will Rivlin mit Bundeskanzlerin Merkel und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer politische Gespräche führen. Morgen will der israelische Präsident bei einer Gedenkveranstaltung des Bundestags eine Rede halten.