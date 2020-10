Das Robert Koch-Institut hat vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. Es sei möglich, dass man bald mehr als zehntausend neue Fälle pro Tag sehe, sagte RKI-Präsident Wieler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Spahn.

Er bitte alle darum, sich an die Hygiene-Regeln zu halten. Besonders wichtig sei das regelmäßige Lüften.



Gesundheitsminister Spahn erklärte, Deutschland sei bislang gut durch die Krise gekommen. Man dürfe das Erreichte aber nicht verspielen. Gerade die Situation in Berlin zeige, dass es auch einen sorglosen und teilweise ignoranten Umgang mit der Pandemie gebe. Der Gesundheitsminister betonte zudem, auch ein negatives Testergebnis ersetze nicht die Hygieneregeln. Schnelltests sollen nach seinen Angaben künftig vor allem genutzt werden, um Menschen in Pflegeeinrichtungen zu schützen.



Die Zahl der in Deutschland festgestellten Neuinfektionen stieg heute deutlich auf 4.058 Fälle. 16 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. Bei den durchgeführten Coronatestes stieg der Anteil der positiven Ergebnisse in dieser Woche auf 1,6 Prozent. Inzwischen werden auch die Städte Wuppertal, Hagen und Offenbach sowie der Landkreis Esslingen als Corona-Risikogebiete eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.