In Berlin hat der rot-rot-grüne Senat die Eckpunkte für den sogenannten Mietendeckel beschlossen: Dadurch sollen die Mieten fünf Jahre lang nicht erhöht werden dürfen.

Die Senatorin für Stadtentwicklung, Lompscher (Die Linke), kündigte an, dass bis Mitte Oktober ein Gesetzentwurf vorgelegt werde. Das Gesetz solle 2020 in Kraft treten, Es soll aber rückwirkend ab heute gültig sein, um zwischenzeitliche Mieterhöhungen zu verhindern.



Die Regelung gilt für nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern der Hauptstadt. Nach Berechnungen des Senats sind das rund 1,5 Millionen Wohnungen. Sie dürfen fünf Jahre lang nicht teurer werden, auch dann nicht, wenn sie neu vermietet werden. Bei Verstößen drohen Vermietern Geldstrafen bis zu 500.000 Euro. Ausgenommen von dem Mietendeckel sind Neubauten bei der Erstvermietung und der soziale Wohnungsbau. Die Landesregierung will damit den rasanten Anstieg der Mieten stoppen.

Werden Investitionen nun aufgeschoben?

Sollte der jetzige Mietpreis überhöht sein, kann auf Antrag auch eine Mietsenkung durchgesetzt werden. Dafür will der Berliner Senat eine Mietobergrenze definieren. Ihre Höhe ist noch unklar. Modernisierungen von Mietwohnungen müssen den Behörden künftig mitgeteilt und ab einer bestimmten Kostenhöhe genehmigt werden. Kritiker befrüchten, dass Investitionen, die den Energieverbrauch senken sollen, nun aufgeschoben werden könnten.

Es wird mit Klagen gerechnet

Die Immobilienwirtschaft hält das geplante Verbot für rechtswidrig, weil dadurch das Eigentumsrecht eingeschränkt werde. Unklar ist auch, ob das Land Berlin ein solches Gesetz überhaupt beschließen darf, da die Kompetenz für Mietrecht eigentlich beim Bund liegt. Es wird deshalb mit Klagen gerechnet. Bedenken äußerten auch die städtischen Wohnungsunternehmen und mehrere Genossenschaften. Sie befürchten, dass sie Sanierungen und Neubauten nicht mehr finanzieren können. Der Eigentümerverband Haus & Grund hatte Vermieter aufgerufen, die Mieten möglichst vor dem Beschluss noch zu erhöhen.



Ob das Berliner Beispiel Schule machen könnte, ist unklar. Die Linksfraktion hat sich für einen bundesweiten Mietpreisdeckel ausgesprochen. Der kommissarische SPD-Chef Schäfer-Gümbel hat angekündigt, sich in der großen Koalition dafür einzusetzen. Dagegen äußerte sich Bundesbauminister Seehofer (CSU) kritisch.

Bürgerinitiative verlangt Enteignungen

Eine Berliner Bürgerinitiative fordert noch weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Mieten in Berlin. Sie will erreichen, dass Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohneinheiten vergesellschaftet werden und hat der Senatsverwaltung nach eigenen Angaben eine Liste mit 77.000 Unterschriften übergeben. Sind mindestens 20.000 davon gültig, wird offiziell ein Volksbegehren eingeleitet. Am Ende könnte ein Volksentscheid stehen.