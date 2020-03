Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Berlin ist im vergangenen Jahr zurückgegangen.

Wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für die Hauptstadt hervorgeht, registrierten die Ermittler 281 Fälle. Das seien fast 15 Prozent weniger als im Jahr zuvor. In den meisten Fällen gehen die Behörden von einer rechten Motivation aus.



Im vergangenen Jahr hatten mehrere antisemitische Angriffe und Beleidigungen in der Hauptstadt für eine Debatte über die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland gesorgt.