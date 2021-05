Vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben rund 1.000 Menschen für Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus demonstriert.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte, die Sicherheit des jüdischen Staates sei deutsche Staatsräson. Nichts rechtfertige den Abschuss Tausender Raketen auf israelische Städte durch eine Terrororganisation, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels sei. Und deshalb sei auch das legitime Recht Israels zur Selbstverteidigung gegen diese Aggressionen nicht relativierbar. Bundesjustizministerin Lambrecht setzte in ihrer Rede ein Zeichen gegen Antisemitismus. Judenhass dürfe in Deutschland keinen Platz haben. - In den vergangen Tagen hatte es bei Demonstrationen in Deutschland immer wieder antisemitische Vorfälle gegeben.



An der Solidaritätskundgebung am Abend nahmen unter anderem auch Arbeitsminister Heil und Berlins Regierender Bürgermeister Müller teil. Zu der Veranstaltung hatte ein Bündnis aus mehr als 35 Organisationen aufgerufen, darunter die Deutsch-Israelische Gesellschaft und der Deutsche Gewerkschaftsbund. Hintergrund ist die Gewalteskalation im Nahen Osten.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.