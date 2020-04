Der Schauspieler Dieter Laser ist tot.

Er starb nach Angaben seiner Frau bereits am 17. Februar im Alter von 78 Jahren in Berlin. Der Schauspieler war in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen sowie TV-Serien zu sehen. Bekannt wurde er unter anderen mit seiner Darstellung eines rücksichtlosen Reporters in dem Film "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta. 1975 erhielt Laser den Bundesfilmpreis als bester Schauspieler. Er trat auch auf vielen deutschen Bühnen auf.