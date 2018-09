Verfassungsschutzpräsident Maaßen kann offenbar im Amt bleiben.

Bundesinnenminister Seehofer hält trotz der massiven Kritik an Verfassungsschutzchef Maaßen fest. Seehofer sagte nach mehrstündigen Beratungen des Bundestagsinnenausschusses, an dem Maaßen und er teilgenommen hatte, er sehe "keine Anhaltspunkte für personelle Konsequenzen". Maaßen habe den Sachverhalt sehr klar dargelegt.



In Berlin hatte zuvor das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags den Präsidenten des Verfassungsschutzes befragt. Hintergrund sind dessen umstrittene Äußerungen über die Vorgänge in Chemnitz. Danach musste er vo dem Innenausschuss des Bundestags erscheinen. Maaßen hatte die Echtheit eines Videos in Zweifel gezogen, das Übergriffe auf Ausländer in Chemnitz zeigt. In einem Bericht an seinen Dienstherrn Seehofer soll er inzwischen davon abgerückt sein.



Union und FDP im Bundestag sahen Maaßen bereits nach dessen Aussagen im Parlamentarischen Kontrollgremium entlastet. SPD, Grüne und Linke meldten indes noch Klärungsbedarf an. Der CDU-Abgeordnete Schuster sagte, die Forderung nach einem Rücktritt Maaßens sei unverhältnismäßig. Vertreter von SPD, Grünen und der Linkspartei sprachen dagegen von beschädigtem Vertrauen, das auch durch Aussagen von Maaßen nicht wieder hergestellt worden sei.



Maaßen hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, er teile die Skepsis gegenüber Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz. "Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken", sagte der Verfassungsschutzchef. Belege für den Vorwurf einer "gezielten Falschinformation" legte er bislang nicht öffentlich vor.