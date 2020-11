In Berlin ist erstmals seit Einführung des dortigen Ampelsystems zur Bewertung der Corona-Lage der Warnwert für Intensivbetten überschritten worden.

Mehr als ein Viertel dieser Betten in der Hauptstadt ist jetzt mit Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem aktualisierten Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorgeht. Damit steht die Corona-Ampel in Berlin nun bei zwei der drei Indikatoren auf Rot. Bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen war dies bereits der Fall. Der dritte Wert, der in dem Ampelsystem berücksichtigt wird, ist die Reproduktionszahl; sie gibt Aufschluss darüber, wie viele Menschen ein Infizierter rechnerisch ansteckt.



Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut heute 14.611 neue Corona-Infektionen. Das sind 1.130 Fälle weniger als am letzten Sonntag. Der bisherige Höchststand war am Freitag vor einer Woche mit 23.648 registrierten Ansteckungen erreicht worden. An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil am Wochenende weniger getestet wird.

