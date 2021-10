In Berlin ist Landeswahlleiterin Michaelis von ihrem Amt abberufen worden.

Das teilte der Senat nach einer Sitzung mit. Nachdem es beim Ablauf der Wahl in der Hauptstadt zu mehreren Fehlern wie vertauschten oder fehlenden Stimmzetteln gekommen war, hatte Michaelis um ihre Abberufung gebeten. Sie sprach von einem ersten Schritt, um Vertrauen wiederherzustellen.



Bei der Wahl zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September hatten sich in Berlin den ganzen Tag über lange Schlangen vor vielen Wahllokalen gebildet. Zum Teil gaben Wähler noch weit nach offizieller Schließung der Lokale ihre Stimmen ab. Nach dem Wahltag hatten sich Berichte gehäuft über fehlende oder falsche Stimmzettel und andere Pannen. Am Wahltag fand auch der Berlin-Marathon statt, der für zahlreiche Straßensperrungen sorgte.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.