Der Berliner Senat hat den Mietendeckel beschlossen.

Das teilte die SPD Berlin auf Twitter mit. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte sich in wochenlangen Verhandlungen auf einen Kompromiss verständigt, der bundesweit zu Diskussionen führte. Opposition und Immobilienwirtschaft übten bereits im Vorfeld des Beschlusses scharfe Kritik. Das Gesetz soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten, wenn das Abgeordnetenhaus zustimmt.



Vorgesehen ist, die Mieten rückwirkend zum 18. Juni zunächst fünf Jahre einzufrieren. Die Einigung soll für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berliner Mehrfamilienhäusern gelten. Zudem soll es für die Mieten fortan Obergrenzen geben, die nach Baujahr und Ausstattung variieren. Demnach dürfen Wohnungen in der Hauptstadt bei der Wiedervermietung künftig maximal 9,80 Euro kalt je Quadratmeter kosten. Die Obergrenzen dürfen um maximal 20 Prozent überschritten werden. Liegen die Mieten höher, können sie auf diesen Spitzenwert gekappt werden.