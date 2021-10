Die Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition im Berliner Senat sind nach siebenstündigen Beratungen zu Ende gegangen.

Heute hatten sich Unterhändler von SPD, Grünen und Linken zusammengesetzt, um eine mögliche Zusammenarbeit im Berliner Landesparlament abzuwägen. Gestern hatten SPD und Grüne bereits mit der Berliner FDP verhandelt. Die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, Giffey, hatte vor Beginn der Sondierungsgespräche angekündigt, bis Mitte Oktober eine Entscheidung zu treffen, in welcher Konstellation die SPD in Koalitionsverhandlungen eintreten wolle.



Die Spitzenkandidatin der Grünen, Jarasch, nannte beide Gesprächsrunden "sehr gut und klärend". Die Ergebnisse würden nun in den Parteigremien beraten, und dann werde man zeitnah eine Entscheidung treffen. Über die Inhalte der Sondierungsrunden für den Berliner Senat ist nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.