Berlins SPD-Fraktionschef Saleh hat das Landesantidiskriminierungsgesetz gegen Kritik verteidigt.

Es sei wichtig, Diskriminierung im öffentlichen Dienst zu bekämpfen, sagte er der Zeitung "Die Welt". Rassismus sei Gift für eine Gesellschaft. Er sei überzeugt davon, dass die Regelungen in anderen Bundesländern Nachahmer finden. Saleh führte aus, Polizisten würden künftig mit Bodycams ausgestattet, die alle Einsätze filmten. Das schütze auch sie. Es könne also nicht einfach jemand behaupten, er sei rassistisch beleidigt worden, wenn das gar nicht der Fall gewesen ist. Kritiker hatten eingewandt, das Gesetz stelle Polizisten unter Pauschalverdacht und erschwere ihre Arbeit. Bundesinnenminister Seehofer stoppte zwischenzeitlich Hilfen der Bundespolizei bei Einsätzen in Berlin.



Das Anfang Juni von der rot-rot-grünen Mehrheit im Abgeordnetenhaus beschlossene Gesetz soll unter anderem Klagen erleichtern, wenn sich Menschen von Polizisten oder anderen Behördenvertretern ungerecht behandelt fühlen.