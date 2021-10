In Berlin stimmen die Parteigremien über Verhandlungen zur Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition auf Landesebene ab.

Am Nachmittag kommt zunächst der Landesvorstand der SPD zusammen, um über den Vorschlag der Sondierungskommission zu entscheiden, am Abend der Landesausschuss der Grünen. Auch der Linken-Vorstand trifft sich heute, die Entscheidung soll jedoch erst morgen bei einem außerordentlichen Parteitag fallen.



Koalitionsgespräche könnten dann laut SPD-Spitzenkandidatin Giffey Mitte der Woche beginnen. Die drei Parteien hatten am Freitag ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen. Die SPD mit Giffey war bei der Wahl stärkste Kraft geworden. Die frühere Bundesfamilienministerin wollte in Berlin mit einer Ampelkoalition regieren, die Grünen stimmten jedoch nicht zu.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.