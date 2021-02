Berlins Regierender Bürgermeister Müller ist zum Bundestags-Kandidaten der SPD im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf gewählt worden.

Mehr als 88 Prozent der Delegierten gaben ihm bei einer digitalen Wahlkreiskonferenz ihre Stimme, wie der SPD-Kreisverband mitteilte. Müller setzte sich damit gegen seine Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Chebli, durch. Das Ergebnis muss in den kommenden Tagen in Form einer Abstimmung per Briefwahl bestätigt werden.

