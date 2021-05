Die Berliner SPD-Landesvorsitzende Giffey spricht sich für eine Prüfung von Präsenzunterricht noch vor den Sommerferien aus.

Bei einer weiterhin positiven Entwicklung und einer Inzidenz auch bei den Kindern von dauerhaft unter 50 sollte die Entscheidung in der Hauptstadt noch einmal überdacht werden, sagte Giffey der "Berliner Morgenpost". Wichtig sei, dass die Eltern entscheiden könnten, ob sie ihre Kinder in die Schulen schickten oder nicht. Bislang plant der Senat, bis zum Ende des laufenden Schuljahrs am Wechselunterricht festzuhalten. Dieser findet nur zum Teil in den Schulgebäuden und zudem in verkleinerten Lerngruppen statt.



Als Spitzenkandidatin der SPD bewirbt sich Giffey bei der Wahl ums Abgeordnetenhaus im Herbst als Regierende Bürgermeisterin.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.