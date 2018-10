Im Berliner Dom wird der Tag der Deutschen Einheit mit einem Gottesdienst gefeiert.

Daran nehmen unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble, Bundeskanzlerin Merkel und der Präsident des Verfassungsgerichts, Voßkuhle, teil. In der Staatsoper unter den Linden findet am Mittag ein Festakt statt. Die Bevölkerung ist eingeladen, auf dem Bürgerfest zwischen Bundestag und Straße des 17. Juni mitzufeiern. Den Abschluss bildet am Abend ein Konzert vor dem Brandenburger Tor.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer bezeichnete die Deutsche Einheit als größte patriotische Leistung. Im Westen hätten die Menschen auf Wohlstandszuwachs verzichtet, im Osten habe sich der überwiegende Teil der Bevölkerung ein neues Leben aufgebaut, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Nie sei es den Menschen in den neuen Ländern besser gegangen und nie habe die Welt so offen gestanden wie heute. Zugleich betonte Kretschmer, die Diskussion habe eine Schlagseite ins Negative bekommen. Das müsse man wieder geraderücken. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff - ebenfalls CDU - beklagte beim Thema Rechtsextremismus eine zu einseitig negative Berichterstattung in den Medien zu Lasten des Ostens. Dabei erinnerte er an Vorfälle im Westen, etwa in Kandel und in Dortmund, wo sich Nazis ohne bürgerliche Gegenreaktion in den Straßen bewegt hätten. Darüber rede nur niemand mehr, sagte Haseloff dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



In Berlin haben rechtsextreme Gruppen zwei Demonstrationen angemeldet. Mehrere Bündnisse haben zu Gegenveranstaltungen aufgerufen. In München ist heute unter dem Motto "Ausgehetzt" außerdem eine Kundgebung gegen rechts geplant.