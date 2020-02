Fußballspieler Lionel Messi und der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton sind gemeinsam mit dem Laureus-Award als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.

Der Argentinier vom FC Barcelona und der britische Mercedes-Pilot erhielten bei der Wahl in Berlin die gleiche Anzahl an Stimmen. Zur Sportlerin des Jahres wurde die US-Turnerin Simone Biles gewählt. Basketball-Star Dirk Nowitzki wurde mit dem Laureus-Sportpreis für sein Lebenswerk geehrt.



Die Laureus World Sports Awards gelten als die einzige weltweite Preisverleihung, bei der in unterschiedlichen Kategorien die besten Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet werden.