Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die frühere Bausenatorin Lompscher aufgenommen.

In dem Verfahren geht es nach Angaben der Behörde um den Verdacht einer Steuerstraftat. Die Linke-Politikerin war Anfang August von ihrem Posten als Senatorin zurückgetreten und hatte den Schritt mit Fehlern bei der Abrechnung und Versteuerung ihrer Bezüge aus Tätigkeiten als Verwaltungs- und Aufsichtsrätin landeseigener Unternehmen begründet. Demnach ging es um einen Fehlbetrag von 7.000 Euro, der an die Landeskasse hätte zurückgezahlt werden müssen.



Lompscher hatte betont, nicht aus Vorsatz gehandelt zu haben. Allerdings werde von politischen Entscheidungsträgern ein besonderes Maß an Verantwortung erwartet, dem sie nicht gerecht geworden sei.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.